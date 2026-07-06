Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da gerçekleştirilen hastalıktan ari işletme denetimlerine ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 42 işletmenin denetlendiği, 24 işletmenin 'hastalıktan ari' sertifikasının mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği, ancak işletmelerin üretim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da gerçekleştirilen hastalıktan ari işletme denetimleri ve bazı işletmelerin sertifikalarının iptal edilmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hastalıktan ari işletmelere yönelik denetimlerin yalnızca Bursa'ya özgü olmadığı vurgulanarak, 2026 yılı içerisinde Türkiye genelinde 36 ilde toplam 104 hastalıktan ari işletmenin denetlendiği, bunların 42'sinin Bursa'da bulunduğu ifade edildi.

Bursa'daki denetimlerin 25-27 Haziran 2026 tarihlerinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından rutin olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda 24 işletmede mevzuata aykırılıklar tespit edildiği ve bu nedenle ilgili işletmelerin hastalıktan ari işletme sertifikalarının iptal edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, 2026 yılı içinde Bursa dahil 6 ilde toplam 34 işletmenin hastalıktan ari sertifikasının iptal edildiği kaydedildi.

'FAALİYETLERİ DURDURULMADI'

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, sertifikanın iptal edilmesinin işletmelerin üretim faaliyetlerinin durdurulduğu anlamına gelmediğinin altını çizerken, iptal edilen hususun yalnızca işletmenin 'hastalıktan ari' sağlık güvencesi olduğu ve söz konusu işletmelerin üretim faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Denetimlerde; hayvanların zorunlu karantina ve test süreçleri tamamlanmadan ana sürüye dahil edilmesi, kayıt sistemindeki eksiklikler ile biyogüvenlik ve fiziki altyapıya ilişkin kriterlerin karşılanmaması gibi hastalıktan ari işletme statüsünü doğrudan etkileyen uygunsuzlukların belirlendiği aktarıldı.

'BU UYGULAMA CEZA DEĞİL'

Genel Müdürlük açıklamasında, sertifika iptalinin bir ceza uygulaması olmadığına dikkat çekilerek, bunun tüketiciye verilen sağlık güvencesinin korunmasına yönelik mevzuatın gereği olduğu ifade edildi.

Eksikliklerini gidererek gerekli şartları yeniden sağlayan işletmelerin, yapılacak resmi kontrollerin ardından tekrar hastalıktan ari işletme statüsü kazanabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, bruselloz ve tüberküloz hastalıklarının hayvandan insana bulaşabilen zoonotik hastalıklar olduğu hatırlatılarak, hastalıktan ari işletme denetimlerinin yalnızca hayvan sağlığı açısından değil, güvenilir gıda arzı ve halk sağlığının korunması bakımından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.