Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kocasinan ve Melikgazi alt geçitlerinde teknik bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu Kocasinan ile Melikgazi alt geçitlerinde kapsamlı teknik bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını ağırlıklı olarak gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Alt geçitlerde yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında teknik altyapı kontrolleri, genel bakım uygulamaları ve ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme çalışmaları titizlikle yerine getiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'şehrin her noktasında kesintisiz hizmet' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım alanlarını kullanabilmesi için gece gündüz görev yapıyor.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, kent estetiğini koruyan, ulaşım güvenliğini güçlendiren ve esnafın ticari faaliyetlerini destekleyen hizmet anlayışıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirterek, 'Durmak yok, hizmete ve üretmeye devam' anlayışıyla Kayseri'nin her noktasında vatandaş odaklı belediyecilik çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.