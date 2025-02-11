Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,5 arttı. Yıllık bazda perakende satışlarda bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları gibi teknolojik ürünler başı çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi'nde 2024 yılının son ayına ilişkin verileri açıkladı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,5 arttı.

Bu arada ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,7 artarken, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,4 artış kaydetti.

Aylık bazda perakende satışlarda en çok elektrikli eşya ve mobilyada artış yaşanırken, yıllık bazda ise bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları gibi teknolojik ürünler başı çekti.