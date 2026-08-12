Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında çocukların sporla buluşması ve yüzme öğrenmesi amacıyla hayata geçirilen ücretsiz portatif yüzme havuzu projesi, 12 ilçede devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula ilçesinde Belediye Meydanı'nda kurulan portatif yüzme havuzunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Dutlulu, yüzme eğitimi alan çocuklarla sohbet etti, onların havuzdaki heyecanına ortak oldu.



Kula'daki portatif havuzda 6-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik yüzme eğitimleri sürerken, çocukların hem yüzme becerilerini geliştirmeleri hem de yaz tatillerini keyifli geçirmeleri sağlanıyor. İlçelerde kurulan havuzlarda eğitimler uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.





Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin 12 ilçede çocuklarla buluştuğunu belirterek, 'Manisa'mızın dört bir yanında çocuklarımız hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Sıcak yaz aylarında evlatlarımızın güzel vakit geçirebilmesi için kurduğumuz portatif havuzlarımızda on binlerce çocuğumuz hem yüzme eğitimi alıyor hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların yüzünün gülmesi ve günlerini güzel anılarla geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında 12 ilçede portatif yüzme havuzları kuruldu.