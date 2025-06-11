Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 4’üncü Eğitim Şenliği için hazırlıklar hız kazandı. 17-18 Haziran’da eğitim ve eğlence bir arada olacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri, geleneksel hale gelen Eğitim Şenliği’nin dördüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek şenlik için planlamalar, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve okul yöneticilerinin katıldığı toplantıda şekillendi.

17-18 Haziran’da gerçekleşecek etkinliğin detayları, şenlik alanı ve program içeriği toplantıda masaya yatırıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şenlik hazırlıklarına dair yaptığı açıklamada, “Bu yılki Eğitim Şenliği’ni daha geniş kapsamlı ve renkli hale getirmek için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Öğrencilerimize unutulmaz anlar yaşatacak etkinlikler ve sürpriz konuklarla dolu bir program sunacağız. Velilerimiz, okul aile birliklerimiz ve eğitim camiamızla el ele bu coşkuyu yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi şenliğimize bekliyoruz” dedi.

Eğitim ve eğlencenin birleşeceği bu organizasyon, Pazaryeri’nde öğrenciler ve aileleri için keyifli bir buluşma vadediyor.