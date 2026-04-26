Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sıcak hava, sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında vakit geçirirken, kimileri ise denize girerek serinlemeyi tercih etti. Kano yapanların da olduğu sahilde yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

Erken başlayan hareketliliğin turizm sezonuna olumlu yansıması beklenirken, ilçe esnafının da sezon öncesi yoğunluktan memnun olduğu gözlendi.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin turizm hareketliliğini artırabileceğini belirtti.