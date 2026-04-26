486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Ulupark Gastronomi Arenası'nda düzenlenen programda, 5 bin kişilik Manisa Bahar Pilavı pişirilerek, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına dağıtıldı. Dev tencerede hazırlanan Manisa Bahar Pilavı'nı karan Başkan Dutlulu, ayrıca Mesir baharatlı pilav pişirdi.

MANİSA (İGFA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kentin kültürel mirasını ve gastronomi zenginliğini vatandaşlarla buluşturdu.

Festival etkinlikleri kapsamında Ulupark Gastronomi Arenası'nda 'Dev Tencerede Manisa Bahar Pilavı' mutfak şovu gerçekleştirildi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı. Programın moderatörlüğünü Oyuncu Cenk Doğar yaparken, İzmir Aşçılar Derneği Onursal Başkanı Turgay Bucak ve Pala'nın otağı olarak tanınan fenomen Mehmet Eken de Başkan Dutlulu'ya sahnede eşlik etti.

Başkan Dutlulu, festival alanında vatandaşlarla bir araya gelirken, dev tencerede hazırlanan Manisa Bahar Pilavı'nı kardı. Başkan Dutlulu ayrıca, Mesir Macunu Festivali'nin simgesel lezzetlerinden ilhamla hazırlanan Mesir baharatlı pilav da pişirdi.

Festival kapsamında düzenlenen 'Dev Tencerede Manisa Bahar Pilavı' mutfak şovu, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına gerçekleştirildi. Etkinlikte, Manisa Gastronomi Derneği, GastroMad-Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği, Gastrochef Manisa Gastronomi Derneği ve Manisa Lokantacılar Odası şefleri de yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gastronomik açıdan Manisa'nın ülkenin önde gelen kentlerinden biri olduğunu ve tanıtılması için çalıştıklarını belirtti. Başkan Dutlulu, 'Yemek yaptım, çok da güzel oldu. Bundan sonra artık sizlerin düşünceleri önemli. Bence şu ana kadar festival çok keyifli geçiyor. Vatandaşımız çok ilgi ve alaka gösteriyor. Umuyorum ki onlar da keyif alıyordur. Manisa'ya bir renk kattığımızı düşünüyorum. Seneye daha fazla misafir ağırlayarak, daha geniş alanlarda bir festival yapacağız. 2 gün daha açık. Tüm vatandaşlarımızı Ulupark'a bekliyoruz. Bugün yaptığımız Bahar Pilavını da merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek'in anısına vatandaşlarımıza ikram ettik' dedi.

