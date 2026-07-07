Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla sathi kaplama çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'de bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yolları yenileme çalışmalarına hız verdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 3 farklı noktada yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçalar Mahallesi-Karacaoba Mahallesi bağlantı yolunda 4.500 metre, Akçalar-Mezbahane yolunda 1.000 metre ve Akçalar Mahallesi-Dedeler Mahallesi bağlantı yolunda 2.400 metre olmak üzere toplam 7.900 metrelik güzergahta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında mevcut durumda 6 metre genişliğindeki yol, ihtiyaç duyulan noktalarda 10-12 metreye kadar genişletilerek daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mahalleler arasındaki ulaşım daha rahat ve güvenli bir şekilde sağlanacak.