Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik vizyon projelerinden biri olan Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için geri sayım başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Arifiye'de bir süre önce inşasına başladığı, bölgedeki binlerce gencin sosyal hayatına değer katacak Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesi sona gelindi. Büyükşehir, merak edilen projenin içerisinden ilk fotoğrafları paylaşarak çok yakında kapılarını açacağını açıkladı. 1.500 metrekarelik kapalı alana sahip olan projede yarı olimpik yüzme havuzu, kitap kafe, müzik güzel sanatlar atölyesi, inovasyon merkezi, akıl ve zekâ oyunları alanı yer alacak.

Arifiye'de binlerce gencin merakla beklediği, ilçenin sosyal yaşamına değer katacak olan spor, kültür, eğitim üssü olacak projede %95 seviyesi aşıldı.

İlçede ve şehrin tüm bölgelerindeki gençleri sporla, sanatla, müzikle ve kitapla buluşturacak olan bu kampüste ayrı ayrı havuz ve gençlik merkezi binaları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle Arifiyelilerin ilk kez göreceği tesisten fotoğrafları paylaştı.

Gençlik Merkezi'nde ince işçilikler tamamlandı, mobilya montajları ise bitmek üzere. Havuz bölümündeki yarı olimpik alan tüm ekipman ve aksesuarlarıyla tamamlandı. Şimdi ise test süreçleri başladı.

Bu kampüs içindeki iki ayrı binada toplam 1.500 metrekare kapalı alanda yarı olimpik yüzme havuzu, kitap kafe, müzik atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon merkezi, akıl ile zekâ oyun alanları yer alacak.

Bu merkez, gençler için eğitim ve sosyal gelişim için bir üsse dönüşecek. Ayrıca binlerce genç sporla büyüyecek, gelişecek, geleceği için yepyeni bir vizyon çizecek.

Öte yandan inşa sürecinin diğer detaylarında iklimlendirme sistemleri, ses sistemleri, soyunma odaları, WC ve duş alanları, sert zemin imalatlarının hepsi bitti. Şimdi ise peyzaj dokunuşları yapılıyor.

Çatıya yerleştirilen güneş panelleriyle enerji ihtiyacının bir bölümünü kendi karşılayacak tesis, çevreci yapısıyla da öne çıkıyor. Tesisin yakında kapılarını açması bekleniyor.