İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor kursları başladı. Maltepe Belediyesi'nce Maltepeli 5- 14 yaş aralığındaki çocuklar için bir buçuk ay devam edecek yaz spor kurslarında dersler başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuklar yaz tatilinde Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde karate, jimnastik, zumba kids, futsal, basketbol, kick boks dallarında uzman eğitmenlerden dersler alıyor.

Yaz spor kurslarının ikinci gününde öğrenciler jimnastik ve basketbol dallarında ilk eğitimlerini gerçekleştirdi. Jimnastik dersinde öğrencilere eğitmenleri tarafından salondaki ekipmanlar tanıtılarak genel kurallar sıralandı.

Öğrencilerin vücudunu spora alıştırmak ve salon disiplinine uyum sağlamak için temel esneme, duruş ve denge çalışmaları yapıldı. Basketbolun ilk dersinde öğrencilere antrenörleri tarafından doğru top tutuşu, top sürme teknikleri ve temel duruş hareketleri gösterilerek daha sonra basketbol sahasında temel top hâkimiyeti egzersizleri yapıldı. Yaz Spor Kursları'nın üçüncü gününde zumba kids dersleri gerçekleşecek.