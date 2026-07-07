Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Onur Kurulu Başkanı, eğitimci ve eski futbolcu Önder Baydar'ı vefatının 12. yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle andı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, eğitim ve spor camiasında uzun yıllar önemli görevler üstlenen, federasyonun Onur Kurulu Başkanı Önder Baydar için vefatının 12. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. 7 Temmuz 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Baydar'ın, Ağrı sporuna ve eğitim hayatına sunduğu katkıların unutulmadığı belirtildi.

1960 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Önder Baydar, 1979 yılında Ordu'da sınıf öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Daha sonra Alpaslan İlkokulunda 5 yıl müdür yardımcılığı, 11 yıl müdürlük görevinde bulunan Baydar, 2010 yılında Şeref Saraçoğlu İlkokulu Müdürlüğüne atandı.

Eğitimciliğinin yanı sıra Ağrıspor'da futbolculuk yapan Baydar, antrenörlük, gözlemcilik, Futbol İl Temsilciliği, İl Hakem Kurulu Başkanlığı ve satranç hakemliği görevlerinde de bulundu. Çok sayıda öğretmene seminer veren Baydar, hem eğitim hem de spor alanındaki birikimiyle Ağrı'da saygı gören isimler arasında yer aldı.

ASKF AİLESİNDEN RAHMET MESAJI

ASKF ailesi tarafından yapılan açıklamada, Önder Baydar'ın spora verdiği emek, kurumsal hafızaya yaptığı katkı ve örnek kişiliğiyle daima hatırlanacağı vurgulandı.

Açıklamad, 'Onur Kurulu Başkanımız, kıymetli eğitimci ve spor insanı Önder Baydar'ı vefatının 12. yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Ağrı eğitim ve spor camiasına sunduğu hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.' ifadelerine yer verildi.