Eğitimde sıkıntı bitmiyor. Bugün Türkiye'de Eğitim sektöründe önemli bir yere sahip olan Özel Okul ve Kursların öğretmenleri düşük ücret, ağır şartlarda çalışma ve mobbinge maruz bırakılldıkları iddiasıyla, Taban Maaşı" talebiyle 1 Ekim'de TBMM önünde eylem yapacak.

Özel okullarda düşük ücret, ağır çalışma koşulları ve mobbinge maruz bırakılan öğretmenler, 1 Ekim’de Meclisin açılacağı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde olacak. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek özel okul öğretmenleri, güvenceli çalışma ve taban maaş haklarını isteyecek.

MECLİS ÖNÜNDE OLACAĞIZ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Ozan Fındık, düşük maaş, kısa süreli sözleşmeler ve mobbing altında çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almalarını güvence altına alan ‘taban maaş’ düzenlemesinin geri gelmesini istediklerini belirten Fındık “2014’e kadara uygulanan taban maaş ve güvenceli çalışma talebinde ısrarlıyız” dedi.

Özel sektör öğretmenlerinin asgari ücret sınırında, patronların insafına bırakılmış koşullarda çalıştırıldığını dile getiren Fındık “Özel okullar eğitimden çok bir sömürü ve ticarethane merkezi olmuş durumda” ifadelerini kullanarak 1 Ekim’de talepleri için Meclisin önünde olacaklarını söyledi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi Temsilcisi Tahsin Mert Saygın, vakıf üniversitelerindeki akademisyen maaşlarının devlet üniversiteleriyle eşitlenmesi kararını hatırlatarak “Bu yasadan sonra maaşlar düzeldi. Fakat patronlar bunu uygulamamak için yöntem geliştiriyor. Vakıf üniversitelerindeki meslektaşlarımızın hakları için de mücadele ediyoruz” dedi.

"AY SONUNU GETİREMİYORUZ"

On yıldır özel sektörde çalışan Matematik Öğretmeni İlyas, sabah 9’dan akşam 7’ye kadar çalışmak zorunda kaldığını anlatarak “Ama maaşımız kamudaki öğretmenlerin 3’te biri kadar. Ay sonunu getiremiyoruz. Utancımdan aldığım maaşı bile söyleyemiyorum” dedi. İlyas’ın fen bilimleri öğretmeni olan eşi, geçen yıl günde 10 derse girdiğini belirterek “Mesai dışında da veliler arıyordu. Cevap vermezsek kurum yaptırım uyguluyordu. Angarya işler yaptırıyorlardı yerleri bile temizlettirdikleri oldu” dedi.