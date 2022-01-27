Düğün Takı Seti
Hayatımızın en anlamlı ve en özel anlarından bir tanesi olan düğün gününde, ışıltınıza ışıltı katacak düğün takı seti zarafeti temsil etmektedir.
Hayatımızın en anlamlı ve en özel anlarından bir tanesi olan düğün gününde, ışıltınıza ışıltı katacak düğün takı seti zarafeti temsil etmektedir. Takı setinin içindeki her bir parça kendi içerisinde bir uyuma sahiptir. Altın ve pırlanta ile süslenen her parça göz kamaştırıcıdır. Her parça son moda şekilde tasarlanarak, gelinliğe de zariflik katar. Şık ve sade parçalar olduğu gibi gösterişli ve fantazi ürünlerde düğün setinin içinde yer alır. Gelinliğin üzerindeki tüm parçalar, tarzınızı da yansıtmak için en etkili yöntemlerden bir tanesidir.
Nişan ve Takı Setleri
Düğün setleri her tarza uygun şekilde itinalı bir şekilde tasarlanmaktadır. Farklı boyutlarda olan kolyeler, sallantılı ya da top şeklinde küpeler, su yolu bileklikler her bir parça birbiri ile uyum içindedir. Bembeyaz gelinliğin üzerinde ortaya çıkan setlerde altın ve beyaz tonlarına ağırlık verilmiştir. Aynı zamanda değişik tasarımlar klasikten hoşlanmayan gelinler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu modeller hem nişan hem de düğünde kombinlerin tamamlayıcı öğeleridir. Özel tasarım düğün takı seti için https://www.emajewellery.com.tr/nisan--dugun-setleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016