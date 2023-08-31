Uzmanlar, bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay anne sütü ile beslenmelerinin önemli olduğunu vurguluyor. Ebeveynliği keyifli hale getiren, yüksek kalitede ve güvenli ürünleri ile öne çıkan marka Chicco, bebekler bu besinden mahrum kalmasın diye çok özel bir çözüm sunuyor. Chicco NaturalFeeling Biberon, annelerin gerektiğinde kendi sütlerini sağarak bebeklerine ihtiyacı olan besini kolayca vermelerini sağlıyor. PhysioForma® Soft Emzik de bebeklerin emme reflekslerini güçlendirerek, onları sakinleştiriyor.

Chicco NaturalFeeling, biberon ve emzirme arasındaki geçişi kolaylaştırıyor…

Anne sütü, bebeklerin ilk altı ayda normal büyüme ve gelişmelerine yetecek tüm besinleri içeren en uygun besin. Özellikle çalışan anneler, bu süreçte sütlerini sağarak bebeklerine ihtiyacı olan besini sağlamaya devam ediyor. Chicco’nun NaturalFeeling Biberon ürünü ile anneler çok daha rahat ediyor. Yapılan araştırmalar, bebeklerin %96’sının ürünü kabul ettiğini gösteriyor*. Çünkü anne göğsünden ilham alınarak tasarlanan ürün, biberon ve emzirme arasındaki geçişi en kolay hale getiriyor. Özel silikon kaplama yapısı, emziğe anne cildini andıran kadifemsi ve yumuşak bir his vererek daha doğal ve rahat emme sağlıyor. Chicco NaturalFeeling Biberon’un eğimli biberon emziği ve yuvarlatılmış tabanı, yenidoğanların pozisyon alması ve anne ile bağ kurması için ideal. Ürünün damlatmayan kapağı da maksimum koruma ve hijyen sağlıyor. Halka başlık ise sızıntıları önlemek için sıkıca kapanıyor. Ergonomik tasarımı ve geniş ağız yapısı sayesinde ürünü doldurmak ve temizlemek oldukça basit ve tutması da çok rahat. Çift antikolik valf ise bebeğin kolik olmasına neden olacak hava yutma riskini azaltıyor. Ürünün yenidoğanlar için eğimli, büyümekte olanlar için yuvarlatılmış, daha büyük bebekler için de uzatılmış emzik çeşitleri bulunuyor.

Chicco PhysioForma® Soft Emzik, bebeklerin doğal ağız gelişimini destekliyor… Bebeklerin emme refleksini güçlendirmenin, onları rahatlatarak uykuya dalmalarını kolaylaştırmanın yollarından biri de emzik kullanımı… Chicco’nun ebeveynlere önerisi ise

PhysioForma® Soft Emzik… Ürünün yenidoğanlar için PhysioForma® Mini Soft Emzik çeşidi de bulunuyor. Yumuşak, tek parça şekle sahip olan ürün, bebeklerin fizyolojik nefes almasını vedoğal ortodontik ağız gelişimini destekliyor. Dil basıncını damak boyunca eşit bir şekilde dağıtıyor ve damağın doğru formu almasını sağlıyor. Ayrıca özel emzik şekli ve minik kabartıları sayesinde, dilin ağız içindeki doğal pozisyonunu almasına yardımcı oluyor. Ürün, hijyenik ve deforme olmayan malzemesiyle de farkını ortaya koyuyor. Minikler, Chicco PhysioForma Soft

Emzik ile sakinleşiyor, huzurla uyuyor.

Chicco NaturalFeeling Biberon ve PhysioForma® Soft Emzik ürünlerine markanın

mağazalarından ya da www.chicco.com.tr adresinden online sipariş ile kolayca sahip

olabilirsiniz.