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Çotanakspor sezona hazırz

1.Amatör Kümede mücadelede edecek olan Çotanakspor kulüp başkanı Şükrü Bodur yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamasında bodur şunları ifade etti.

ÖZEL MAKALE 06.10.2022, 21:41 Murat Aydın
Çotanakspor sezona hazırz

1.Amatör Kümede mücadelede edecek olan Çotanakspor kulüp başkanı Şükrü Bodur yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamasında bodur şunları ifade etti.

Çotanakspor ailesi olarak lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz 16 yeni transfer yaptık transferlerimizin bir çoğu şampiyon ve üst liglerde mücadele eden oyuncular ülke dışından 3 yeni transfer yaptık. Antrenörümüz Volkan Cindemir öncülüğünde sahaya indik antrenmanlara başladık. Takım birbirine çok iyi uyum sağladı Hazırlık maçlarımıza da başladık. Geçtiğimiz günlerde Süper Amatör takımlarından Şebinkarahisar Belediyespor ile bir hazırlık maçı yaptık. Bu maçta 1-1 eşitlikle ayrıldık. Bu ligin en hazır takımlarından biri olduğumuzu düşünüyoruz ve hedefimiz bir üst lige çıkmaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki bu sene bir fark yaratarak tüm amatör kulüplerimiz ile temas halinde olarak Birinci amatör kümede yaşanan sorunları tüm kulüp başkanları ile beraber aşmaya çalışacağız. dedi.

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