Başkan Ağaç: Öğretmenlerimiz zor durumda bırakılmıştır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, yeni eğitim yılının tüm öğretmen, idari personel, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmenleri bir kez daha kendi aralarında sınıflandırma yapmak üzere hazırladığı 2 sayfalık bir Kanunla zor durumda bırakmıştır. Liyakatten uzak bu sınav sistemi öğretmenleri üzmüştür. Bütün eğitim sendikalarının da karşı çıktığı bu sınav önümüzdeki günlerde TBMM bir kez daha ele alınıp bir düzenleme olup olmayacağının takipçisi olunması gerekiyor. Toplumun vazgeçilmez önderleri, elleri öpülesi öğretmenlerimiz; bu zor günlerin de geçici olduğunu bilsinler. Kendilerini okullarına ve öğrencilerine adapte etmeye çalışsınlar. İnşallah Millet İttifakı iktidarında eğitim ve öğretimin tüm sorunlarını bir plan dahilinde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşları sürece dahil ederek çözeceğiz. Sevgili velilerimiz de her zaman öğretmenlerimize destek olsunlar. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği, eğitim de onların en önemli alanıdır. Bu duygularla 2022- 2023 Eğitim Öğretim yılının ülkemiz ve Gümüşhane eğitim camiası için başarılarla dolu geçmesini dilerim.”