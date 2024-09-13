Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İlçede bulunan vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Gaziosmanpaşa halkına yönelik önemli bir ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitim, acil durumlarda temel yaşam desteği sağlama ve hayat kurtarma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamlı eğitime Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Bayram Turan, CHP Kadın Kolları Başkanı Betül Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

Hayati önem taşıyan çeşitli ilk yardım konuları sözlü ve uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılara temel yaşam desteği, Heimlich manevrası, kanamalara müdahale, yanıklar ve travma hastalarına ilk müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde gösterildi. Bu konular, acil durumlar karşısında etkili ve hızlı bir şekilde müdahale edebilme yeteneğini artırmak için kritik önem taşıyor.

Eğitim, Acil Servis Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Tahir Talat Yurttaş ve iki deneyimli eğitim hemşiresi tarafından verildi. Dr. Yurttaş ve ekibi, katılımcılara interaktif bir şekilde eğitim vererek, uygulamalı olarak bilgilerin pekiştirilmesini sağladı. Katılımcılar, gerçek hayat senaryolarına benzer uygulamalar yaparak, acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini öğrenme fırsatı buldular.

Eğitimin ardından katılımcılar, acil durumlar karşısında daha bilinçli ve hazırlıklı olduklarını ifade ettiler. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, bu tür eğitimlerin toplumsal sağlık ve güvenliği artırma açısından büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyor. Hastane, gelecekte de benzer eğitimlerin düzenlenerek halkın sağlık bilgilerini artırmayı sürdürecek.

Bu eğitim, Gaziosmanpaşa bölgesinde sağlık bilincini artırmak ve acil durumlarda yaşam kurtarıcı müdahalelerin yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, tüm katılımcılara gösterdikleri ilgi ve katılım için teşekkür edip sağlıklı günler diledi.