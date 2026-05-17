Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle birçok alanda önemli düzenlemeler gerçekleşti. Otobüs yolculuklarında bilet iptal ve değişiklik işlemlerinde yolcular lehine yeni düzenlemeye gidildi. E-tebligat üyeliği 1 Ocak 2027'ye ertelenirken, cezalar ise kademelendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle elektronik tebligat sistemine ilişkin tanım güncellenirken, tarım sektöründe faaliyet gösterecek mevsimlik işçilere yönelik taşımacılıkta yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca, bazı yetki belgesi şartlarında esneklik sağlandı.

Yönetmelik değişikliği kapsamında, geçerli araç muayenesi bulunmayan taşıtların yurtdışına çıkışına izin verilmeyeceği hükme bağlandı. B2 ve D2 yetki belgelerine kayıtlı otomobil cinsi araçlarla ilgili yaş, motor hacmi ve sayı sınırı gibi yeni kriterler getirildi. Yerli malı belgeli elektrikli araçlar için ise ek ayrıcalık tanındı.

Otobüs seferlerinde bilet iptal ve değişiklik süreleri de yeniden düzenlendi. Daha önce seferden 12 saat önceye kadar yapılabilen bazı işlemler artık sefer başlayıncaya kadar gerçekleştirilebilecek.

Düzenleme ile idari para cezalarında da kademeli yaptırım sistemi getirildi. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi halinde uygulanacak cezalar artırılacak. Bazı ihlallerde ise yetki belgesi iptali süreçleri yeniden düzenlendi.

Öte yandan, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine üyelik zorunluluğu mevcut yetki belgesi sahipleri için 1 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

K3 ve C3 yetki belgelerine ilişkin ücret tarifelerinde de dikkat çeken artışlar yapıldı.