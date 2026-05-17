KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşların kutlama programlarına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla toplu ulaşım hizmetini ücretsiz sunacak.

Bayram coşkusunun kent genelinde daha yoğun şekilde yaşanabilmesi ve vatandaşların düzenlenecek etkinliklere kolay erişim sağlayabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı 19 Mayıs Salı günü ücretsiz olacak.

BU HATLAR KAPSAM DIŞI

Öte yandan 200 ve 700 numaralı ulaşım hatları ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında yer almayacak ve mevcut tarifeleri üzerinden ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Tüm toplu ulaşım araçları bayram günü e-komobil.com ve kocaeli.bel.tr adreslerinde duyurulan pazar ve resmi tatil günleri sefer saatlerine göre hizmet verecek.