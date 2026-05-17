Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle SGK'nın asgari işçilik araştırmalarına ilişkin uygulamalarında değişikliğe gidildi. İnşaat ve ihale konusu işlerde araştırma süreçleri, iş bitim tarihleri ve prim hesaplamalarına yönelik yeni esaslar belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, kamu kurumları ve özel nitelikteki inşaat işlerinde yürütülen asgari işçilik araştırmalarının kapsamı yeniden düzenlendi.

SGK'nın ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğini değerlendireceği belirtildi.

Yeni yönetmelikle, aynı işveren tarafından yürütülen ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatlarının belirli şartlar altında tek sicil numarası üzerinden yürütülmesine imkan tanındı. Bunun için parsellerin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması gibi kriterler aranacak.

İhaleli işlerde geçici kabul işlemlerine ilişkin de yeni hükümler getirildi. İşin eksiksiz tamamlandığının geçici kabul tutanağında belirtilmesi halinde bu tarih iş bitim tarihi olarak kabul edilecek. Eksik veya kusur bulunması durumunda ise eksikliklerin giderildiği tarih esas alınacak.

Düzenlemeyle ayrıca, yarım kalan veya feshedilen ihalelerde işverene ödenen hakediş tutarı üzerinden araştırma yapılacağı hükme bağlandı. Hakediş ödemesi yapılmayan işlerde ise araştırma işlemi uygulanmayacak.

İnşaat maliyet hesaplamalarında kullanılacak kriterler de güncellendi. Birden fazla yıla yayılan inşaatlarda maliyet hesabı yapılırken ilgili yıllardaki birim maliyet bedellerinin aritmetik ortalaması esas alınacak.

Öte yandan, en az 2 yıl boyunca sigortalı çalıştırılmadığı tespit edilen özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında SGK tarafından resen araştırma yapılabilecek. Yönetmelikte ayrıca, tescilsiz veya işçilik bildirimi yapılmamış işyerlerine yönelik prim tahakkuku ve gecikme cezası uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildi.