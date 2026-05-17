Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Tarih olmadan, kültür olmadan, bu eserleri ve kimliğimizi korumadan yol alamayız. Anadolu coğrafyasının kıymetini bilmeliyiz, birbirimize sahip çıkmalıyız, tarihimize sahip çıkmalıyız' dedi.

ANKARA (İGFA) - Üye belediyelerin katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı ikinci gününde saygı duruşunda bulunulmasını ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Toplantıda, kentlerin tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması, projeler, hedefler ve yol haritası ile öneriler ele alındı.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nın ikinci gün birleşiminde konuşan Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin temellerinin atıldığı günden bu yana geçen süreçte kat ettiği yola dikkat çekerek, 'İyi niyetli güzel bir çalışma. Bu çalışma gelişerek, güzelleşerek ilerliyor. Tarihi Kentler Birliği'mizin tarihi geçmişini de hatırlatarak bu noktalara kolay gelinmediğini, kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve geleceğe taşımamız gerektiği anlayışıyla üzerine titrememiz gerektiğini ifade ediyorum' dedi.

Büyükkılıç, siyasi hayatı ve tecrübelerine dair de bilgiler aktararak birlik ve beraberlik içerisinde tecrübe paylaşımı vurgusu yaptı. Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin kurucularından ve Onursal Danışma Kurulu Başkanı merhum Prof. Dr. Metin Sözen'i rahmet ve minnetle yâd ederek, Tarihi Kentler Birliği çatısı altında geçmişte yaptıkları çalışmalar ve birliğin güçlenmesi yönünde ortaya konulan mücadeleyi hatırlattı. Büyükkılıç, birlik olarak şehirlerde yapılan restorasyon ve benzeri projeleri anlatarak, kültür öncelikli kalkınma modeli çalışmaları, mahalle ölçeğinden kent ölçeğine taşınan çalışmalar, turizm master planları ve çalıştaylar gerçekleştirildiğini söyledi.

'Birlik, Beraberlik İçerisinde Hareket Edilmesi Gerektiğine İnanıyorum'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Tarihi Kentler Birliği'mizin en önemli özelliği belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin parti ayrımı gözetmeden huzurlu bir biçimde çalışmalarını sağlamaktır. Buna hepimizin gereksinimi var, bunda herhalde hem fikiriz. O açıdan değişik coğrafyalardan, farklı siyasi partilerden gelen üyelerimizin Tarihi Kentler Birliği ile adeta yerel yönetimde bir ekol oluşturduğunu görmekten de keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik, beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum' diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği'nin devrim niteliğinde işler başardığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 'Şehirlerimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Güzel şehirler, güzel ilçeler ortaya çıkıyor. Tarih olmadan, kültür olmadan, bu eserleri ve kimliğimizi korumadan yol alamayız. Tarihi dokuyu içeren şehirler Anadolu coğrafyasında var. Anadolu coğrafyasının kıymetini bilmeliyiz, birbirimize sahip çıkmalıyız, tarihimize sahip çıkmalıyız' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan Tarihi Kentler Birliği'ne Tecrübe Dayanaklı Tavsiyeler

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliğine bazı tavsiyelerde bulunarak, merhum Prof. Dr. Metin Sözen'in havza ve bölge ölçeğinde bir çalışma ideali doğrultusunda Kapadokya'nın Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray gibi şehirlerle bir bölge olarak değerlendirilmesi tavsiyesini hatırlatarak, bölge olarak kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından Tarihi Kentler Birliği başkanlık seçimi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçimde oy kullanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Tarihi Kentler Birliği'nin yeni dönem organlarında görev alacak isimler de belirlendi ve Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.

Yapılan seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi.