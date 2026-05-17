Kıyı Emniyeti yetkilileri, denize açılan tekne sahiplerini olası arızalara karşı gerekli bakım ve güvenlik kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan 7 metre boyundaki tekne denizde sürüklenmeye başladı. İçerisinde bir kişinin bulunduğu tekne için yardım çağrısı üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye KEGM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu sevk etti.

