Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve sert rüzgar etkili olacak. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Rüzgarın ise Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle kara ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.