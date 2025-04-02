Türkiye’de belediyeler arasında bir ilke imza atarak 1,5 yıl önce kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi, otizm tanılı çocuklara yönelik sunduğu ücretsiz hizmetlerle ailelerden tam not alıyor. Merkez, 0-72 ay arası çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik destek hizmetleri sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verem Otizm Aile Danışma Merkezi; otizmli çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelere de rehberlik sunarak onların yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Otizm Aile Danışma Merkezi’nden bu zamana kadar yararlanan yaklaşık 250 çocuk, 5 bin seans özel eğitim, 2 bin seans duyu bütünleme, yaklaşık bin seans da psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Büyükşehir, merkez ile otizm tanılı çocukların sosyal hayata daha kolay entegre olmalarını ve ailelerin bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği bulmalarını sağlıyor. Otizmin farkında olan ve bu farkındalıkla özel eğitim hizmeti sunan Büyükşehir, özel çocukların önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam edecek.

Yıldırım: “Otizmin tek tedavisi, erken ve yoğun özel eğitimdir”

Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, otizmin, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ve her 36 çocuktan birinde görüldüğünü anlatarak, “Otizmin tek tedavisi, erken ve yoğun özel eğitimdir. Bu yüzden Otizm Aile Danışma Merkezimizi kurduk. Buradan 0-72 ay arasındaki çocuklarımız ücretsiz bir şekilde özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Sadece otizm spektrum bozukluğu tanısı olması, buradan hizmet almak için yeterli. Merkezimizden, bu zamana kadar yaklaşık 250 çocuk, 5 bin seans özel eğitim, 2 bin seans duyu bütünleme, yaklaşık bin seans da psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Aynı zamanda yaz dönemlerinde bahçe aktiviteleri ve geziler de düzenliyoruz. Burası, aslında yaşayan bir merkez. Çocuklarla birlikte aileler de tüm hizmetlerimizden faydalanıyor” dedi.

“Otizmde erken eğitim dönemi hizmeti veren tek belediyeyiz”

Bu denli yoğun bir şekilde erken eğitim dönemi hizmeti veren başka belediye bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu merkez, belediyeler arasında tek. O yüzden de çok talep görüyoruz. Merkezimizi büyütmek en büyük hedeflerimizden biri. Erken çocukluk döneminde yoğun ve düzgün bir özel eğitim alan çocukların yüzde 50’sinden fazlasında, otizm spektrum bozukluğunun bulgularında azalma gözlenmektedir. Hatta çocuklar kendi yaşıtlarını yakalayabilmektedir. Bu yüzden erken tanı ve erken müdahale çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi olarak otizmin farkındayız ve her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

Üzgör: “Büyükşehir tarafından özel çocuklara verilen özel bir hizmet”

Çocuklarına yaklaşık 7 ay önce otizm tanısı konan ve 4 aydır Büyükşehir’in Otizm Aile Danışma Merkezi’ne getirerek özel eğitim ve duyu bütünleme hizmetlerinden yararlanan Ayşe Kazan Üzgör, “Öğretmenlerimizden ve eğitimlerden çok memnunuz. Çocukların kelime çıktıları çoğaldı. Çok güzel bir destek. Belediyemize böyle bir merkez açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuk olduğu için masrafları, eğitimleri gerçekten çok ağır oluyor. Eğitici oyuncaklar alıyorsun. Eğitimleri çok farklı oluyor. Çok memnunuz. İyi ki varlar, iyi ki açmışlar. Özel çocuklara verilen özel bir hizmet. Ben 1,5 saatlik yoldan geliyorum. Böyle bir imkan verildiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Otizm tanılı çocukların ailelerine de seslenen Üzgör, “Haberdar olsunlar. Çocuklarının arkasında dursunlar, araştırsınlar. Farkındalık çok güzel bir şey. Bu farkındalığı yaşayalım. Çocuklarımızın arkasında duralım” ifadelerine yer verdi.