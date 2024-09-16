Osmaniye Meslek Eğitimciler Derneği Başkanı Elif Ünal, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı’yı ziyaret ederek, ücretli usta öğreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye Meslek Eğitimciler Derneği Başkanı Elif Ünal, Türkiye genelinde 98 bin kişiyi bulan ücretli usta öğreticilerin Halk Eğitim Müdürlükleri bünyesinde hiçbir sosyal hakka sahip olmadan görev yaptığını belirtti. Bu öğreticiler, haftalık 30 saat ile 120 saat arasında ders vermekte, resmi tatillerde ücretleri kesilmekte ve birçok sosyal haklarından mahrum bırakılmaktadır. Ünal, ücretli öğreticilerin, ailelerini geçindirmek ve zor yaşam koşullarına karşı mücadele etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Özellikle 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni ders kotası ve eğitim planlamaları, ücretli usta öğreticilerin daha da zor bir duruma düşmesine yol açtı. Ünal, "Bu öğreticiler artık ek gelir elde edemez hale geldiler ve işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Bu durum, yeni düzenlemeler yapılmadığı sürece daha da kötüye gidecek," ifadelerini kullandı.

Ücretli Usta Öğreticilerin Ekonomik Sorunları Elif Ünal, ücretli usta öğreticilerin son dönemde artan ekonomik zorluklar nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Özellikle ücretlerin yetersizliği, bayram ve resmi tatillerde ek ders ücreti alamamaları gibi konuların öğreticileri derinden etkilediğini belirten Ünal, "Ücretli usta öğreticilerimiz, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel giderlerdeki artışlar, birçok öğreticimizi geçim sıkıntısına sokuyor. Bu kişiler, büyük özveriyle nesil yetiştiren bireyler olmalarına rağmen, ekonomik açıdan son derece zorlu bir süreçten geçiyor" dedi.

Ünal ayrıca, kira ve diğer yaşam giderlerindeki yükselişin öğreticilerin yaşam standardını ciddi anlamda düşürdüğünü belirterek, "Özellikle büyük şehirlerde yaşayan öğreticilerimiz, yüksek kira fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Çocuklarının eğitim masraflarını dahi karşılayamayan birçok usta öğreticimiz var" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hakların İyileştirilmesi Gerekiyor Ünal, öğreticilerin sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Uzun yıllar boyunca görev yapan ücretli usta öğreticilerin SGK primlerinin eksik yatırılması, emeklilik haklarının kazanılamaması ve geriye dönük prim günlerinin tamamlanamaması gibi sorunlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. "Ücretli usta öğreticilerimiz, sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle emeklilik hakkı kazanamıyor. Bu durum, yıllarca büyük bir özveriyle çalışan öğreticilerimizin yaşlılık dönemlerinde mağdur olmalarına neden oluyor. Geriye dönük prim günlerinin tamamlanması için yasal düzenlemelerin yapılması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Ünal, ayrıca öğreticilerin yıllık çalışma sürelerinin de düzensiz olmasından kaynaklanan gelir kaybına vurgu yaparak, "Öğreticilerimizin büyük kısmı, eğitim yılı boyunca tam zamanlı çalışmıyor. Bu nedenle, yılın belli dönemlerinde ciddi gelir kayıpları yaşıyorlar. Ek ders ücretlerinin daha adil ve sürekli bir şekilde ödenmesi, öğreticilerin ekonomik refahını bir nebze olsun artıracaktır" diye konuştu.

Çözüm Önerileri ve Federasyonun Talepleri Meslek Eğitimciler Federasyonu Başkanı Selma Çoşan'ın da konuyla ilgili yaptığı son açıklamaları desteklediğini belirten Ünal, özellikle eğitim-öğretim dönemi başında usta öğreticilere yönelik düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. "Ücretli usta öğreticilerimiz, yıl boyunca verdikleri eğitimlerle topluma büyük katkı sağlıyor. Ancak bu katkının karşılığını maddi ve manevi olarak alamıyorlar. Ek ders ücretlerinin yeniden düzenlenmesi, SGK primlerinin tam yatırılması ve emeklilik haklarının garanti altına alınması gibi konularda somut adımlar atılması gerekiyor" dedi.

Ünal ayrıca, mevcut ekonomik koşullarda öğreticilerin maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında, ücretli usta öğreticilerimizin maaşlarının yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Şu an aldıkları maaşlarla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Özellikle kira, gıda ve diğer zorunlu harcamalar bu meslek grubunu ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Daha sürdürülebilir ve refah düzeyini artıracak bir maaş sistemi getirilmelidir" diye konuştu.

Eğitim ve Kurs Sistemine Yönelik Eleştiriler Toplantıda ayrıca, eğitim ve kurs sistemine yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Ünal, özellikle halk eğitim merkezlerinde görev alan ücretli usta öğreticilerin kurs başvuruları ve atama süreçlerinde haksızlığa uğradığını belirtti. "Birçok öğreticimiz, yıllarca hizmet vermesine rağmen, kurs açma sıralarında göz ardı ediliyor. Bunun yerine, yakın ilişkilerle kurslar açılıyor ve bu da liyakat esasına aykırı bir durum oluşturuyor. Eğitimin en önemli değerlerinden biri olan adaletin bu alanda sağlanması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, ücretli usta öğreticilerin yaşadığı bu sorunların çözümü için federasyon olarak yaptıkları girişimlerden de bahsetti. "Federasyon olarak, bu sorunları ilgili mercilere iletmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ücretli usta öğreticilerimizin haklarını savunmak ve çözüm yolları üretmek için çalışıyoruz. Bugün buradan tüm yetkililere seslenmek istiyoruz: Bu insanlar yıllardır fedakarca çalışıyor. Artık onların da emeğinin karşılığını almasının zamanı geldi" dedi.