Bursa'yı ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Bulgaristan'da düzenlenen önemli bir turnuvada çifte başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - 15-19 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde gerçekleştirilen U19 Bulgarian Junior International organizasyonunda mücadele eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine topladı. Farklı ülkelerden çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvada genç sporcular, disiplinli oyunları ve mücadeleci kimlikleriyle öne çıktı.

Turnuvada tek bayanlar kategorisinde mücadele eden Elifnur Demir, zorlu rakipler karşısında sergilediği istikrarlı performansla bronz madalyaya uzanarak uluslararası düzeydeki formunu kanıtladı. Çift bayanlar kategorisinde de yükselişini sürdüren Demir, partneri Zeynep Berre Ocakoğlu ile birlikte önemli bir sonuç aldı. Uyumlu performanslarıyla finale kadar yükselen sporcular, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Final karşılaşmasında ortaya koydukları mücadele, izleyenlerden büyük takdir topladı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, önümüzdeki dönemde katılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aynı kararlılıkla mücadele ederek yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.