BURSA (İGFA) - Spora yönelik faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa'nın fethinin 700'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği '4. Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) Şükrü Şankaya Balkan Master Futbol Turnuvası', futbolun birleştirici gücünü yeniden ortaya koydu. Bulgaristan ve Kosova'dan da veteran futbolcuların sahaya çıktığı turnuva, sporun dostluk ruhunu yaşatırken, Balkanlar ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Bulgaristan'dan Beroe Master, Kosova'dan Prizren Master ile Türkiye'den Gemlik Belediye Master ve BPFDD Master takımları katıldı. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan ve futbol camiasında önemli izler bırakan eski futbolcuların mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne olurken, centilmenlikleriyle öne çıkan veteran futbolcular, yeteneklerinin daim olduğunu sergiledikleri performanslarla bir kez daha gösterdi.

'Balkanlarla Türkiye Arasındaki Dayanışmayı Ve Kardeşliği Pekiştiriyoruz'

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da sahaya inerek, eski futbolcularla bir araya geldi. Her birine başarı dileklerinde bulunan Başkan Aydın, futbol üzerine sohbetler ederek turnuvanın dostluk ve dayanışma açısından büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Başkan Aydın, daha sonra turnuvanın açılış maçı olan Prizren Master ile Gemlik Belediye Master arasındaki karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyonun yalnızca sportif değil, kültürel ve sosyal açıdan da önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

'Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kapsamındaki etkinliklerden 4. Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) Şükrü Şankaya Balkan Master Futbol Turnuvası'ndayız. Bulgaristan'dan Beroe Master, Kosova'dan Prizren Master ile Türkiye'den Gemlik Belediye Master ve BPFDD Master takımları mücadele ediyor. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak 700'üncü Yıl etkinlikleri kapsamında destek oluyoruz. Hem Balkanlarla Türkiye arasındaki dayanışmayı ve kardeşliği pekiştiriyoruz, hem de rahmetli Şükrü Şankaya'yı anmış oluyoruz. Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'ni de iş birliği ile destekliyoruz. Katılan futbolcularımıza, emek veren mesai arkadaşlarımıza, dernek yöneticilerine, hakemlerimize ve izleyicilerimize olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz, takımlarımıza başarılar diliyoruz.'

'Osmangazi Belediyesi'ne Teşekkür Ederiz'

Turnuvada Bulgaristan'dan Beroe Master adına mücadele veren Sezgin Hocaoğlu, organizasyonun dostluk ortamında geçtiğini belirterek 'Çok güzel bir hava, çok güzel bir turnuva oluyor. İnşallah sakatlıksız geçer. Herkese başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' dedi. Gemlik Belediye Master adına mücadele eden eski futbolcu Metin Aydemir de yaptığı açıklamada 'Turnuvaya yıllardır katılıyorum. Bulgaristan'da olan turnuvalar çok iyi oluyor, bizleri çok iyi ağırlıyorlar. Biz de onları çok iyi misafir ediyoruz. Maçın da dostluk içerisinde geçmesini diliyorum. Osmangazi Belediyesi'ne bu turnuvaya vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Bugün oynanacak maçlarla birlikte sona erecek turnuvada ödül töreni ile takımlara kupaları takdim edilecek.