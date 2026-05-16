Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Spor Oyunları, özel sporcuların 4 gün boyunca farklı branşlarda sergilediği performanslar ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. Kapanış programı ve gala yemeğiyle sona eren organizasyon, özel sporcular ile ailelerini final coşkusunda buluşturdu. Sporla dolu geçen etkinliklerde özel bireyler, hem yarışmanın hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ANKARA (İGFA) - Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı ve gala yemeği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Av. Serkan Bedirhanoğlu, Dr. Atila Zorlu ve Mehmet Aygün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Hayatın Artı Biri Spor Kulübü Başkanı Cevdet Kotan, Demokratik Sol Parti Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, Keçiören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Akışık, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ersan Tolukan, STK temsilcileri, antrenörler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum'

Yoğun programı nedeniyle kapanış programına katılım sağlayamayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, davetlilere yönelik gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Değerli sporcular ve Engelsiz Spor Oyunları'nın değerli paydaşları, azmin, dayanışmanın ve engelleri birlikte aşabilmenin en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle ortaya konulan bu güzel tablo, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başta kıymetli sporcularımız olmak üzere organizasyonda emeği bulunan tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, sizleri çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum.'

'Sporcularımız gönülden kutluyorum'

Kapanış programında katılımcılara hitap eden Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Av. Serkan Bedirhanoğlu ise şunları söyledi: 'Bizler burada dört gün boyunca azmin, mücadelenin, kardeşliğin ve engelleri birlikte aşabilmenin gururunu yaşadık. Çünkü biz biliyoruz ki asıl engel önyargıdır. Çok şükür ki Keçiören'de biz hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği bir anlayışı büyütüyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı merkeze koymak vardır, birlik vardır, dayanışma vardır. Her bireyin eşit ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu inancı vardır. Bugün burada şunu özellikle belirtmek istiyorum; bu salondaki herkes kazanmıştır. Mücadele eden kazanmıştır. Pes etmeyen kazanmıştır. Sevgili sporcu kardeşlerim, sizler yalnızca madalya kazanmadınız. Sizler hepimize umut oldunuz. Kararlılığın ne demek olduğunu gösterdiniz. Azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterdiniz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, federasyonlarımıza, antrenörlerimize ve katılım sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sporcularımızı gönülden kutluyor, tüm sporcularımıza hayat yolculuklarında sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.'

Keçiören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Akışık, konuşmasında 'Bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

'Keçiören Belediyesi Ankara'da örnek bir belediyecilik anlayışı göstermiştir'

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, organizasyonu düzenleyen Keçiören Belediyesi'ne, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle özel bireylere sporla dolu güzel günler yaşattıkları için teşekkür ederek şunları söyledi: 'Ankara'da bu anlamlı organizasyonda olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bu özel yavrularımızı hatırladıkları ve yapmış olduğu çalışmalar için Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Engelsiz Spor Oyunları ile Keçiören Belediyesi Ankara'da örnek bir belediyecilik anlayışı göstermiştir. İnşallah Keçiören Belediyesi'nin bu anlamlı çalışmaları diğer belediyelerimize de örnek olur.'

'Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum'

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, konuşmasında duygularını şu sözlerle ifade etti: 'Burada mücadeleyi, kararlılığı ve engellerin spor aracılığıyla nasıl aşıldığını hep birlikte gördük. Başta işitme engelli sporcularımız olmak üzere tüm engelli sporcularımızın ortaya koyduğu azim ve başarı hepimizi gururlandırdı. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan, Keçiören'imizin abisi Mesut Özarslan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki spor; engellerin değil, başarıların konuşulduğu en güçlü alanlardan biridir. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum.'

'Yılın en anlamlı ve en büyük organizasyonu'

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, 'Yılın en anlamlı ve en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıla damga vuran Engelsiz Spor Oyunları organizasyonunu önümüzdeki yıllarda da bekliyoruz.' dedi.

Kupa ve plaket takdim edildi, konser coşkusu yaşandı

Protokol konuşmalarının ardından organizasyona katkı sunan federasyon başkanları ile antrenörlere plaket takdim edilirken; branşlarına göre sporculara ve antrenörlerine kupa verildi. Final programında özel sporcular, aileler, antrenörler ve protokol üyeleri hafta boyunca yaşanan spor coşkusunu paylaşırken, kapanış programı Sanatçı Yıldırım Budak konseriyle sona erdi.

Sporla dolu 4 gün geçirdiler

Taha Akgül Spor Salonu'nda down sendromlu sporcular ile protokol üyeleri arasında oynanan basketbol gösteri maçıyla başlayan Engelsiz Spor Oyunları kapsamında 4 gün boyunca para yüzme, goalball, para atletizm, işitme engelliler futbol, oturarak voleybol, para masa tenisi, işitme engelliler voleybol, tenis ve basketbol branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarından gelen yaklaşık 400 özel sporcu ile çok sayıda antrenörün katıldığı organizasyonda, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmiş milli ve olimpik sporcular da mücadele etti. Keçiören'in farklı spor tesislerinde düzenlenen etkinlikler boyunca özel sporcular, sporla dolu bir hafta geçirdi.