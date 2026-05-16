Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Şampiyon sporcularla yakından ilgilenen, tek tek tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Şampiyon altın çocuklarımızla gurur duyuyor

KAYSERİ (İGFA) - Şampiyon sporcuların azmi, disiplini ve mücadele ruhuyla herkese örnek olduğunu vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bugün burada sadece bir sportif başarıyı değil; azmin, inancın ve emeğin zaferini kutluyoruz. Sizler, elde ettiğiniz bu şampiyonlukla sadece Kayseri'mizin değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdunuz. Gösterdiğiniz mücadele, fedakârlık ve takım ruhu hepimize ilham verdi. Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle özel sporcularımızın başarıları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Çünkü sizler, engellerin sevgiyle, emekle ve kararlılıkla aşılabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiniz.' ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimizin sporla iç içe olması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve uluslararası arenalarda ülkemizi temsil etmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Kocasinan Belediyesi olarak tesisleşmeden altyapıya, amatör branşlardan özel sporcularımıza kadar her alanda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarıları, gelecekte yetişecek sporcularımıza da umut ve motivasyon olacaktır. Şampiyon altın evlatlarımızla gurur duyuyorum.' diye konuştu.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise Kocasinan Belediyesi'nin spora verdiği desteklerin başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirterek, 'Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği başarılar, verilen desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta hem Kayseri'yi hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.' dedi.

Ziyaret sonunda şampiyon sporcular, kazandıkları kupayı Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte havaya kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Coşkulu anların yaşandığı programda günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, Başkan Çolakbayrakdar sporculara çeşitli hediyeler verdi.