Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'un kader maçına çıkacağını belirterek, 'Bu hafta Antalyaspor'un bizlerin desteğine, yanında olmaya ihtiyacı var. Antalyasporumuza başarılar diliyorum' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı devam meclisi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. 40 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Antalyaspor'a destek çağrısı yapıldı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, divan katipleri, CHP, AKP, MHP ve Demokrat Parti grup sözcüleri mecliste Antalyaspor atkısı ile yer aldı. Başkan Vekili Özdemir, tüm meclis üyelerine Antalyaspor atkısı dağıtmak istediklerini ancak temsili olarak grup başkanlarına verdiklerini söyledi.

TEK YÜREK OLMALIYIZ

Başkan Vekili Özdemir, Antalyaspor'un bu hafta kader maçı olduğunu hatırlatarak, 'Bu yıl hem Alanyasporumuz hem Antalyasporumuz ligde ciddi bir mücadele verdi. Bugün Antalyaspor'un bizlerin desteğine, yanında olmaya ihtiyacı var. Şehrin takımının yanında olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak yakın zamanda Antalyasporumuza 30 milyon TL destek olduk. Tüm meclis üyelerine ve parti gruplarına teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu tek yürek olmalıyız. Antalyasporumuza başarılar dilerim' dedi.

PARTİ GRUPLARINDAN BAŞARILAR MESAJI

CHP Grup Sözcüsü Mithat Aras ise hafta sonu oynanacak karşılaşmada şehrin takımı Antalyaspor'a başarılar dilediklerini belirtti. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de 'Atkılarla bizleri heyecanlandırdınız. Antalyaspor ve Alanyasporumuza başarılar diliyorum' mesajı verdi.