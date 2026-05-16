Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden TOFAŞ, Baş Antrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol A Takım Baş Antrenörü Murat Hüseyin Yılmaz ile 2026-2027 sezonu öncesinde yolların ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüzde 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, 2025-2026 sezonu içerisinde Başantrenörlük görevine getirilmiş, Şubat 2026'dan itibaren sezonun son 13 maçında A Takımımızın başında değerli katkılar sunmuştur. Antrenörümüz Murat Hüseyin Yılmaz'a kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.'