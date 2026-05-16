Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği 'Engelsiz Atletizm Yarışması' ile özel gereksinimli bireyleri sporun birleştirici gücüyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol alabilmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Engelsiz Atletizm Yarışması', sporun engel tanımayan ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyelerinin yanı sıra Bursa'nın farklı noktalarından katılan özel gereksinimli bireylerin yer aldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne olurken, yoğun ilgi gören etkinlikte yarışmacılar hem kıyasıya mücadele etti, hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Başarılı Mücadeleleri Madalyalarla Ödüllendirildi

Büyük heyecana sahne olan yarışmalarda toplam 46 engelli birey, üç farklı kategoride mücadele etti. Yarışmacılar; 60 metre koşu, gülle atma ve uzun atlama branşlarında performans sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinlik boyunca sporcuların yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerine yansıdı. Özel gereksinimli bireylerin azmi ve mücadele ruhunun ön plana çıktığı etkinlik sonunda yarışmaya katılan tüm bireylere başarılarından dolayı madalya takdim edildi. Madalyalarını büyük sevinçle alan yarışmacılar, kendileri için hazırlanan organizasyondan dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Engelsiz Atletizm Yarışması' hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman, özel gereksinimli bireylerin yarışmalardan çok keyif alarak eğlendiklerinin altınızı çizerek, kendilerine bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.