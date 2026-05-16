Artvin'de kamu, akademi ve sağlık kurumlarını aynı hedefte buluşturan örnek bir sosyal spor projesi hayata geçirildi.

BAYRAM SARAYOĞLU

ARTVİN (İGFA) - Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğinde hazırlanan 'Aktif Yaş Alma ve Su Cimnastiği Projesi' için protokol imzaları atıldı.

Gerçekleştirilen imza törenine Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Artvin İl Sağlık Müdürü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın yaptığı değerlendirmede, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumun yaşam kalitesine doğrudan katkı sunan yapılar olduğunu belirterek; bilimsel altyapıyla desteklenen bu tür projelerin Türkiye'ye örnek olabilecek önemli bir model oluşturduğunu ifade etti.

Aydın, rektörlük olarak toplum sağlığını merkeze alan projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan da sağlıklı yaş alma kavramının günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası haline geldiğini belirterek, özellikle ileri yaş bireylerin fiziksel aktiviteye erişiminin artırılmasının hem fiziksel hem psikolojik sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Su içerisinde yapılan egzersizlerin eklem dostu yapısıyla bireylerin yaşam konforunu artıracağını ifade eden Arslan, projenin multidisipliner yaklaşım açısından da kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ise, 'Herkes için spor' anlayışının yalnızca gençlere yönelik değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü bir vizyon olduğunun altını çizerek; sporun yaşam boyu sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kara, su cimnastiği uygulamalarının özellikle aktif yaş alma süreçlerinde bilimsel olarak desteklenen önemli bir egzersiz modeli olduğunu belirterek, Artvin'de başlatılan bu çalışmanın ilerleyen süreçte ulusal ölçekte örnek gösterilen bir uygulamaya dönüşmesini amaçladıklarını kaydetti.

Artvin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda uygulanacak proje kapsamında; ileri yaş bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmak, sosyal izolasyonu azaltmak, hareket kabiliyetini desteklemek ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Alanında uzman akademik kadro, antrenörler ve sağlık profesyonellerinin birlikte görev alacağı proje; kamu-akademi iş birliğinin güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Program sonunda proje paydaşları tarafından, çalışmanın planlama, koordinasyon ve uygulama süreçlerindeki katkılarından dolayı Proje Koordinatörü ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sinan Özyurt'a teşekkür edilerek başarı temennilerinde bulunuldu.