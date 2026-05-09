Çocukların geleceğe güvenle hazırlanması için eğitime yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temelini attı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hedeflerinin görev süresi sonunda 20 kreşi Osmangazi'ye kazandırmak olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kreş projelerine bir yenisini daha ekleyerek Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Hayırsever iş insanı Mustafa Bakraç'ın katkıda bulunduğu Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki projenin temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı ve 19-20-21 ve 24. Dönem Bursa Milletvekili Turhan Tayan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay ve Bakraç ailesinden Mustafa Bakraç ve kızı Esra Bakraç ile belediye başkan yardımcıları, Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlarla mahalle sakinleri katıldı.

'Hedefimiz 20 Kreş ile Osmangazi'yi Buluşturmak'

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ülkesini, milletini seven çocuklar yetiştirmek için çıktıkları süreçte yeni bir adım daha attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hedeflerinin 20 kreşi Osmangazili vatandaşlarla buluşturmak olduğunu kaydetti. Hayırsever iş insanı Mustafa Bakraç ve ailesiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şu ifadeleri kullandı: 'Mustafa bey sağ olsun, sadece ufak bir konuşmayla ne demek dedi, annesinin de burada inşallah uzun yıllar adını taşıyacak, yaşatacak çok güzel bir esere imza atıyor. Şu anda altıncı kreşimiz, iki tane kreşimizi de yaz aylarında bitirmeyi ve 8 kreşi bu yaz sonunda tamamlayıp 2027'de de 10 kreş hedefine ulaşmayı planlıyoruz. İnşallah görev sonuna kadar da hedefimiz 20 kreş ile Osmangazi'yi buluşturmak. Bu hedefleri koymak kolay ancak yerine getirmek çok kolay olmuyor. Malumunuz içerisinde bulunduğumuz süreç, ekonomik şartlar, enflasyon, birçok olumsuzluğa rağmen bu konuda elimizden gelen her çalışmayı yapıyoruz, inşallah da hedefimize ulaşacağız. İlk kreşin temelini atarken de değerli genel başkan yardımcımız Gökan Zeybek, o gün oradaydı, 5 ay sonra açılışını yaptığımızda yine oradaydı. Biz Osmangazi'de Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ülkesini, milletini seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz dedik, o hedef için uğraşacağız dedik. Çok şükür, bugün de bu hedefe bir adım daha yaklaştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hem Osmangazi'de, hem Bursa'da, hem de ülkemizde güzel günler bizimle olacak, güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak. Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'miz hayırlı, uğurlu olsun.'

'Eğitim Bir Milletin Rekabetçi Olmasını Sağlayan En Temel Unsur'

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kreşin hayata geçirilmesinde herkese teşekkür etti. Eğitimin bir milletin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasını, ekonomik ve siyasal anlamda dünyada rekabetçi olmasını sağlayan en temel unsur olduğunu belirten Zeybek 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra Anadolu'ya bir talimat gönderiyor; 1921 yılından itibaren Türkiye'nin bütün yerleşim yerlerinde ilk öğretim okulları, açılamıyorsa da üç sınıfın okullarının açılmasının emrini veriyor. Eğitim aslında bütün dünyada ülkelerin birbiriyle rekabet ederken, en çok değer verdikleri konu başlığı. Türkiye'de ortalama 1 milyon çocuk dünyaya geliyor. 3-4-5 yaşlarını esas aldığımızda 3 milyon çocuktan bahsediyoruz, bugün temelini attığımız tesis ile birlikte tam 803 tane gündüz bakımevi ve kreşi Türkiye'de CHP'li belediyeler milletimizin hizmetine sunmuş olacak. Memleketimizin, ileride teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada başka memleketlerin üzerine çıkaracak olan kendi çocuklarımızı iyi yetiştirmek, onları gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamaktır. Mustafa bey size de çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Erkan başkanım siz, gündüz bakımevi ve kreşlerin temelini atın, ben her zaman yanında olacağımın sözünü veriyorum, nerede bu millete kim hizmet ediyorsa, sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de söylüyor, gün cesaretle hareket edenlerin, millet için çalışanların başı dik, alnı açık toplumda uzun süre yürüyecekleri günlerdir. Tesisimiz Osmangazi'mize hayırlı olsun.' açıklamalarında bulundu.

'Dayanışmanın, Sevginin, İnsan Olma Değerini Yaşatacak'

Annesinin adını taşıyan Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde konuşan hayırsever Mustafa Bakraç da, teşekkürlerini sunarak sözü kızı Esra Bakraç'a bıraktı. Böyle bir projede bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Esra Bakraç, 'Babaannemizin adının böyle bir projede yaşayacak olması bizim için çok kıymetli ve özel. Bir yandan geleceğimiz olan çocuklarımızın sevgiyle eğitim alacağı kreş, diğer yandan bizlere yol gösteren büyüklerimizin huzurla zaman geçireceği merkez. Aynı çatı altında iki neslin buluşacağı bu anlamlı projenin sadece bir bina değil, dayanışmanın, sevginin, insan olma değerini yaşatan bir yapı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

'Halka Hizmette Adres Olacağınıza Yürekten İnanıyorum'

Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay da yaptığı konuşmada, eğitimci olarak ülkenin kalkınması için modern eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekerek 'Değerli başkanım böyle bir eğitim yuvasını mahalle halkımıza kazandırdığınız için Emek halkı adına size çok teşekkür ediyor, halka hizmette adres olacağınıza yürekten inanıyorum.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Akabinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol üyelerine şantiye alanında proje hakkında bilgiler verdi.

Kreş 7 Derslikten Oluşacak

1824 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi, zemin ve birinci katta yer alan toplam 7 derslikli kreş bölümü ile ikinci katta bulunan kurs merkezinden oluşacak. Proje çerçevesinde zemin katta 3 kreş dersliği, yemekhane, mutfak, etkinlik alanı, giriş holü, depo, teknik alanlar ve sığınak; birinci katta 4 kreş dersliği, geniş etkinlik alanı, idari birimler, rehberlik ve öğretmenler odası yer alacak. İkinci katta ise 5 derslikli kurs merkezi, çok amaçlı salon, kafeterya, koordinatör ve idari odalar ile teras bulunacak. Bahçe düzenlemesi kapsamında ise otopark, çocuk oyun alanı ve yeşil alan planlanıyor.