BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, her yıl mayıs ayında düzenlenen geleneksel köy hayırları ve Hıdırellez şenliklerinde hemşehrilerini bu yıl da yalnız bırakmıyor. Akın, İvrindi ilçesi Yağlılar Mahallesi'nde düzenlenen köy hayrına katıldı. Yağlılar Mahallesi Muhtarı Refik Kayatepe'nin düzenlediği hayra Başkan Akın'ın yanı sıra İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta da katıldı. Hayırda hemşehrileriyle tek tek selamlaşan Akın, onların talep ve isteklerini not aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, samimi diyaloglarıyla dikkat çekti. Köy hayırlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve Balıkesir'de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, her fırsatta hemşehrileriyle iç içe olduğunu ifade etti. Akın, köy hayırlarının birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

'KÖY HAYIRLARI, PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDENDİR'

Köy hayırlarının Balıkesir'in kültürel dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birlik ve beraberliği pekiştiren bu kültürün yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Hemşehrileriyle her fırsatta bir araya gelen Akın, 'Balıkesir'imin dört bir yanında bu güzel geleneği yaşatan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Köy hayırları, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerindendir. Ben de her fırsatta hemşehrilerimle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşıyorum. Çünkü biz bu şehri birlikte yönetiyoruz. Balıkesir benim ailem. Ben de bu ailenin hayırlı bir evladı olarak bu ailenin üzüntüsünde, sevinçlerinde, her daim yanlarında olmaya devam edeceğim. Benim gerçek makamım, halkımın yanıdır. Sadece makamda oturan bir belediye başkanı değil; sokakta, pazarda, köyde vatandaşının yanında olan bir başkan olmaya devam edeceğim.' diye konuştu.