Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali', kapılarını büyük bir coşkuyla açtı. 258 standın yer aldığı festivalin açılışında konuşan Başkan Vekili Ali Marım, 'Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, bizler her zaman üreten kadınlarımızın yanındayız' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, üreten kadınları desteklemek ve Anneler Günü heyecanını el emeği ürünlerle birleştirmek amacıyla düzenlediği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, sanatçı Tuğba Ger, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 'Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın' projesi kapsamında zeybek eğitimi alan kadınların sahnelediği gösteriyle başladı.



Marım: 'Kadınlarımızın hayalleri kazanca dönüşüyor'



Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almalarının önemine dikkat çekti. Marım, 'Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın hayallerini kazanca dönüştürme yolculuğuna şahitlik etmekten büyük onur duyuyoruz. Bugün burada kadın girişimcilerimiz, kendi emeklerini ve özgün tasarımlarını Denizlililerle buluşturuyor. Amacımız, hem kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamalarına destek olmak hem de Anneler Günü öncesinde hemşehrilerimize nitelikli bir alışveriş ortamı sunmaktır. Tüm kadınlarımızın eline, yüreğine sağlık' ifadelerine yer verdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar festival alanını ziyaret ederek kadın girişimcilerle sohbet etti.



Tuğba Ger performansıyla büyüledi



Açılış töreni sonrasında Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Tuğba Ger, sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri Denizlililer için seslendiren sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Özellikle Denizli yöresine ait türküleri kendine has yorumuyla seslendiren Ger, salonu dolduran vatandaşları hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Bağlamasıyla sergilediği usta performansla büyük alkış alan Ger, Anadolu'nun dört bir yanından derlediği eserlerle Anneler Günü öncesinde gönüllerde taht kurdu. Konserin sonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, sanatçıya çiçek takdiminde bulunarak festivale kattığı değer için kendilerine teşekkürlerini iletti.