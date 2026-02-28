Osmangazi Belediyesi'nin, Soğanlı Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasıyla yüzlerce vatandaş, Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini mahalle mahalle yaşatmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi sakinlerini gönül sofrasında buluşturdu. Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşen ve yoğun bir ilginin olduğu iftar sofrası, her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Ramazan ayı içerisinde birlikte olmanın verdiği mutluluk, mahalle sakinlerinin yüzüne yansırken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılan dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Paylaşılan yemekler, Ramazan'ın manevi iklimini daha anlamlı kılarken, özellikle çocukların ve gençlerin programa gösterdiği ilgi, mahalle kültürünün canlılığını bir kez daha ortaya koydu. Kurulan sofralar aracılığıyla hem gönüller bir araya geldi, hem de mahalle sakinleri arasındaki bağlar kuvvetlendi.

Desteklerinden ötürü Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunan Soğanlı Mahallesi sakinleri, Ramazan ayında aynı sofrada bir araya gelmekten ötürü duyduğu memnuniyet ve mutluluklarını paylaştı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulacak iftar sofraları ve gerçekleştirilecek etkinliklerle birlik ve beraberlik ruhu yaşatmaya devam edecek.