Fe TV ekranlarında yayınlanan 'Geniş Açı' programında konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, 'Uzunköprü'nün kurtuluşu Organize Sanayi Bölgesi'dir' dedi.

ALPCAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Fe TV ekranlarında yayınlanan 'Geniş Açı' programında Erdoğan Demir'in konuğu oldu. Belediye başkanlığı sürecindeki iki yıllık performansı, mali disiplin hamleleri ve siyasi tercihleri hakkında ezber bozan açıklamalarda bulunan Martin, özellikle eski belediye başkanı Özlem Becan ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

BAŞKAN EDİZ MARTİN: 'BİZE KİŞİSEL KIRGINLIKLAR DEĞİL, İKTİDAR MÜCADELESİ YAKIŞIR'

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, katıldığı canlı yayında belediyenin 75 milyon TL bütçe fazlası verdiğini açıklarken; Özlem Becan ile ilgili soruya 'Genel Başkanımız bedel ödemeyi göze almışken, bize kişisel meseleler düşmez' yanıtını vererek birlik mesajı verdi.

Uzunköprü'de değişim rüzgarları estiren Belediye Başkanı Ediz Martin, Fe TV'de yayınlanan 'Geniş Açı' programında ilçe gündemine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Yaklaşık iki yıllık görev süresini değerlendiren Martin, borç yüküyle devralınan belediyeyi nasıl kara geçirdiklerini rakamlarla anlattı.

MALİ MUCİZE: İCRALAR KAPANDI, BÜTÇE ARTI VERİYOR

Başkan Martin, 2025 yılı itibarıyla 621 milyon TL gelir, 545 milyon TL gider gerçekleştiğini ve belediyenin yılı 75 milyon TL bütçe fazlasıyla kapattığını açıkladı.

SGK borcunun 230 milyon TL seviyesinde olduğunu belirten Martin, kesintilere rağmen mali disiplini sağladıklarını ifade etti.

Göreve geldiğinde karşılaştığı ekonomik tabloyu mali disiplinle tersine çevirdiğini belirten Martin, 2025 yılı mali tablosunu şu sözlerle özetledi:

'Toplam gelirimiz 621 milyon TL olurken, giderimizi 545 milyon TL'de tuttuk. Yılı 75 milyon TL bütçe fazlası ile kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 54 milyon TL'lik icra dosyasını kapattık, personelimize 350 milyon TL ödeme yaptık. SGK borcumuz için eski terminal alanını mahsuplaşma önerisiyle sunduk, bakanlıktan onay bekliyoruz. İller Bankası payımızın %40'ı kesilmesine rağmen Uzunköprü'yü hizmetten mahrum bırakmıyoruz.'

ÖZLEM BECAN SORUSUNA NET YANIT: 'FOTOĞRAFIN BÜYÜK TARAFINA BAKIYORUM'

Programın en çok merak edilen bölümlerinden biri, Erdoğan Demir'in vatandaşlardan gelen 'Önceki dönem belediye başkanı Özlem Becan ile diyaloglarınız nasıl?' sorusu oldu. Siyasette dargınlıklara yer olmadığını vurgulayan Martin, şu çarpıcı cevabı verdi:

'Genel Başkanımız suikastı ve cezaevini göze almış, bedel ödemeye hazır bir mücadele yürütüyor. İstanbul Belediye Başkanımız yargılanıyor. Böyle bir tabloda bize makam, mevki veya kişisel dargınlıklar üzerinden bir hesap yapmak yakışmaz. Halkın bir umudu var; biz adaleti, asgari ücreti ve insanca yaşamı konuşmalıyız. Fotoğrafın büyük tarafına, yani iktidar mücadelesine bakıyorum. Aramızda herhangi bir sorun yoktur; artık sadece iktidar için kenetlenme zamanıdır.'

'UZUNKÖPRÜ'NÜN GELECEĞİ ATATÜRK OSB'DEDİR'

'Uzunköprü'nün kurtuluşu Organize Sanayi Bölgesi'dir' diyen Martin, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve 2027 yılında yatırımların başlayacağını söyledi.

İlçedeki işsizlik ve göç sorununa değinen Martin, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Türkiye'nin en hızlı kurulan sanayisi olduğunu hatırlatarak; 'Sayın Valimiz Yunus Sezer ve tüm paydaşlarımızla ciddi bir uyum içindeyiz. 2027 yılında Çinli bir firmanın fabrikasını kurmasıyla gençlerimiz artık kendi topraklarında iş sahibi olacak' dedi.

SOSYAL PROJELER VE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Başkan Martin, okullara kurulan sebil projesinin tamamlandığını, ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek desteği başlatacaklarını müjdeledi. Doğalgaz konusunda ise 2026 yılı sonunda ilçede doğalgazsız hane kalmayacağını ifade etti.

DOĞALGAZ 2026'DA TAMAM

28 kilometrelik doğalgaz hattının döşendiğini belirten Martin, '2026 sonunda Uzunköprü'de doğalgaz sorunu kalmayacak' dedi.

SOSYAL PROJELER ÖN PLANDA

Çocuk Gündüz Bakımevi açılıyor

Mahmure-Mehmet Bağcı Çocuk Kültür Evi geliyor

200 öğrenciye bir öğün yemek projesi hazırlanıyor

Okullara su sebili desteği verildi

SPORA VE GENÇLERE DESTEK

Uzunköprü Spor başta olmak üzere amatör kulüplere desteklerin süreceğini belirten Martin, gençlerin sosyal yaşamda daha aktif olması için projelerin devam edeceğini söyledi.

'MAZERET DEĞİL, MÜCADELE ZAMANI'

Ekonomik sıkıntılara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Martin, 'Hiçbir baskı bizi Uzunköprü için çalışmaktan alıkoyamaz' mesajı verdi.

FE TV'YE ÖVGÜ: 'SAMİMİ VE KIYMETLİ BİR PLATFORM'

Ediz Martin, FE TV ekranlarında yayınlanan Geniş Açı programında kanal hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Martin, yerel medyanın önemine dikkat çekerek FE TV'nin bölge için değerli bir yayın organı olduğunu ifade etti.

'Böyle samimi bir ortamda Uzunköprü'yü konuşabilmek, yapılan çalışmaları halkımızla paylaşabilmek bizim için kıymetli. FE TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum.'

Yerel gazeteciliğin zor koşullardan geçtiğini belirten Martin, basının ekonomik sıkıntılara rağmen kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürdüğünü vurguladı. Belediye olarak yerel basına destek olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Martin, program daveti için teşekkür ederek, şeffaf ve açık iletişimin önemine dikkat çekti.

GENİŞ AÇI'YA RAMAZAN TATİLİ

Erdoğan Demir, Geniş Açı Programı'na Ramazan nedeniyle ara vereceklerini ve Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Mart tarihinde kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.