Türkiye'de büyük ilgi gören ve Bursa'nın simge değerlerinden biri haline gelen Yaren Leylek, bu yıl da yuvasına döndü.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesi'nde 14 yıldır süren Adem Amca ile Yaren Leylek buluşması bu yıl da gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Adem Amca olarak bilinen Adem Yılmaz'ı ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Renkli ve duygusal görüntülere sahne olan buluşmada dostluğun 15. yılına tanıklık edildi.





Adem Amca'nın bu sene de Yaren'ine kavuştuğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Yaren Leylek bu sene 20 gün erken geldi. Mart'ın 15'ine doğru geliyordu. Şimdi 6 ay boyunca Adem Amca ve Yaren Leylek yine beraber olacaklar. Yakında eşi de gelecektir. Yaren Leylek'e 'hoş geldin' diyoruz' dedi.

Yaren Leylek'i elleriyle bahçesinde besleyen Adem Yılmaz, 6 ay boyunca birlikte balık avlayacaklarını belirterek mutluluğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Yılmaz, Başkan Bozbey'e teşekkür etti.