Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankaralılarla bir araya geldi. Ankaralılık kültürünün önemi ve kadim geçmişine ilişkin mesajların verildiği akşamda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve sema gösterisiyle ramazan ayının manevi atmosferi birlikte yaşandı.

ANKARA (İGFA) - İftar programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Maçkaya, önceki dönem AHİD Genel Başkanı ve MHP MYK Üyesi Mehmet Ali Tanrıverdi, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, MTA Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, AK Parti Keçiören STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, önceki dönem Çubuk Belediye Başkanı Süleyman Haksever, Terörsüz Türkiye Platformu Kurucu Genel Başkanı Turgut Lenk, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları; Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Burak Arpacı, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Elmadağlı, Tüm Özel Kalemler Derneği Başkanı Mustafa Aydınalp, Ankara Kulübü Mamak Şube Başkanı Yakup Demir, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Özçelik, Haymana Anadolu Sosyal Birlik Derneği Başkanı Rasim Koyuncu, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, STK Temsilcileri, Ankaralı hemşehri dernekleri ve federasyon yöneticileri, Keçiören Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda Ankaralı vatandaş katıldı.

'Bu millet; hak, hukuk ve adalet yolunda dimdik durmuştur'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada Türk milletinin birlik, beraberlik ve insanlığa hizmet anlayışının önemini vurgulayarak şunları söyledi: 'Ankaralı hemşerilerimizle birlikte olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz elhamdülillah. Yüce Mevla'm bu milletin birliğini ve beraberliğini bozmasın. Dünyamız inanılmaz bir coğrafi değişimden geçiyor. Yanı başımızda Suriye'sinden Irak'ına, Gürcistan'ından Kafkaslar'a, Balkanlar'a ve Akdeniz'e kadar her yeri incelediğinizde Türk milletine yönelik tehdit açıkça görülmektedir. Bu tehditleri bizler daha önce de gördük. İşte o tehditler karşısında, Dikmen sırtlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde, Ankara'nın yiğit evlatları düşmanları elinin tersiyle yere serdiğini tüm dünya göstermiştir. Bu memleket, üç kıtaya hükmetmiş Türk milletinin memleketidir. Bu millet; hak, hukuk ve adalet yolunda Hz. Ali Efendimiz gibi dimdik durup Ehl-i Beyt felsefesini günümüze taşımıştır. Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenleriyle ilmik ilmik Anadolu'yu Türkleştiren ve İslamlaştıran bir anlayışın adıdır Türk milleti. Bizler yüce Türk milletinin evlatlarıyız. Kimseyi ayırt etmeyiz. Biz Keçiören'imizde insanlığa hizmet etmenin adını şöyle koyduk: Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı. Kapımıza kim gelirse gelsin, parti gözetmeksizin, bize oy verip vermediğine bakmaksızın kimseyi yatağa aç göndermiyoruz; kimseyi üşüyerek, titreyerek evine yollamıyoruz. Yaşlısına bakıyoruz, engellisine bakıyoruz. Sabah evladı kalktığında onu okula gönderebiliyoruz. Sizlerin hizmetkârı olmaya da devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'Sizlerin TBMM'deki Ankaralı hizmetkârıyım'

Konuşmasında Ankara'nın kurtuluş ve kuruluş şehri olduğunu hatırlatan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ise, 'Ankara özlenendir, Ankara kurtuluştur, Ankara kuruluştur. Bugün bir Ankaralı hemşehriniz olarak konuşuyorum. Sizlerin TBMM'deki Ankaralı hizmetkârıyım.' dedi.

'Ankara'da yaşamak gerçekten bir ayrıcalıktır'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, ramazan boyunca sivil toplum kuruluşlarıyla iftar programları düzenleyerek Ankara'da birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, davetlilere şöyle seslendi: 'Keçiören'imizin çok değerli Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ramazan boyunca sivil toplum kuruluşlarına burada iftar vererek birlik ve beraberliği sağlaması açısından son derece önemli bir çalışma yapmaktadır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşamak gerçekten bir ayrıcalıktır. Elbette Ankara'ya gönül vermek de bir ayrıcalıktır. Ankara'da yaşayan herkesin, doğduğu yer kadar yaşadığı ve bundan sonra yaşayacağı şehir olan Ankara'ya da sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla herkesi Ankara'yı sahiplenmeye ve Ankara'nın sorunlarını hep birlikte çözmeye davet ediyorum. Ahilik geleneğiyle ön plana çıkan Ankara, tarih boyunca başkentlik yapmış; Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in merkezi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak önemli bir misyon üstlenmiştir. Bugün de gelişen ve büyüyen başkentimize hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum.'

'Mesut Başkan'ın gösterdiği gayret son derece kıymetlidir'

Ramazanın birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken önceki dönem AHİD Genel Başkanı ve MHP MYK Üyesi Mehmet Ali Tanrıverdi şöyle konuştu: 'Özellikle Mesut Başkan'a, Ankaralıları bir araya toplamasından dolayı teşekkür ediyorum. Ankara'ya hizmet noktasında gösterdiği gayret son derece kıymetlidir. Geçmişte birlikte hizmet ettiğimiz değerli arkadaşlarımızla Ankara'ya hizmet etmenin onurunu yaşadık.'