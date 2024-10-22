ANKARA (İGFA) - TÜİK, Hanehalkı Yurt İçi Turizm'de Nisan-Haziran aylarına ilişkin ikinci çeyrek raporu yayımladı.

Yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıkarken, seyahate çıkanların 103 milyar 114 milyon 141 lira harcadığı ortaya çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 103 MİLYAR 114 MİLYON 141 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 90'ını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde33,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde27,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde117,1, ulaştırma harcamalarında yüzde123 ve konaklama harcamalarında ise yüzde112,2'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer alırken, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 31,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 10 milyon 308 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.