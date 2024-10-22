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30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Hayriye teyze Gürsu Armudu ile girişimci oldu... Aracısız pazarlıyor

Hayriye teyze Gürsu Armudu ile girişimci oldu... Aracısız pazarlıyor

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 1 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihli, 11 milyon 840 bin 683 TL ikramiye kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘ Milyonerler Festivali ’nin 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 1 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı!