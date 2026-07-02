Bornova Belediyesi, Başkan Ömer Eşki liderliğinde kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm vizyonunu ulusal arenaya taşıyor. Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararlarla, Bornova'nın geleceğini şekillendiren üç dev proje Türkiye'nin en prestijli yarışmalarında boy göstermeye hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kentin geleceğine yön verecek kararların alındığı mecliste, başkanlıktan gelen iki kritik önerge meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararlar doğrultusunda Bornova Belediyesi; yeşil, dijital ve kentsel dönüşüm vizyonunu simgeleyen 'Kent Bostanları', 'Dijital İkiz' ve 'Bornova Miras' projeleriyle Türkiye vitrinine çıkıyor.

Başkan Ömer Eşki, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bornova'yı kentsel, yeşil ve dijital alanlarda dönüştürme sözü verdiklerini hatırlatarak, bu projelerin her birinin ilçeyi yerel yönetimlerde bir 'Kutup Yıldızı' konumuna getireceğini vurguladı.

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ YARIŞMASI İÇİN ÜÇ BÜYÜK PROJE

Bornova Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen '2026 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na, kentin çehresini ve sosyal dokusunu değiştiren üç güçlü projeyle çıkarma yapacak. Meclisten geçen yetkiyle birlikte Bornova, ulusal alanda başarısını tescillemek için gün sayıyor.

Toplumsal eşitliğe yeşil dokunuş: 'Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı' kategorisinde yarışacak olan Kent Bostanları Projesi, Eylül 2024 tarihinden bu yana Bornovalıları toprakla buluşturuyor. Proje, şehir hayatı içinde tarımsal üretimi desteklerken, sosyal dayanışmayı ve eşitliği de en üst seviyeye çıkarıyor.

Akıllı şehirlerin öncüsü Bornova: 'Akıllı Şehir' kategorisinde başvuru yapılacak olan Dijital İkiz Projesi, 2025 yılından bu yana kentin yönetimsel verimliliğini artırıyor. Bornova'nın dijital bir kopyasını çıkaran bu teknoloji, geleceğin planlamasını bugünden yapıyor.

Geçmişten geleceğe uzanan köprü: 'Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri' kategorisinde Bornova'yı temsil edecek olan Bornova Miras Projesi, 2024 yılından beri kentin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini koruyarak geleceğe aktarıyor.

BORNOVA'NIN DİJİTAL GÜCÜ BİLİŞİM YILDIZLARI YARIŞMASI'NDA YARIŞACAK

Belediyecilikte teknoloji çağına ayak uydurmanın ötesine geçerek çağ açmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 'Bilişim Yıldızları 2026 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması'na da katılıyor.

Belediye meclisinde kabul edilen ikinci önergeyle birlikte, tamamen yerli, milli ve özgün bir yazılım hamlesi olan Dijital İkiz Projesi, akıllı şehir teknolojileri alanında Bornova'yı zirveye taşımak için yarışacak. Başkan Ömer Eşki, bu yarışmalarda Bornova Belediyesi'ni temsile, imzaya ve ilzama tam yetkili kılındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili projeler ve dönüşüm hedefleriyle ilgili olarak, 'Biz yola çıkarken Bornova için kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere üç temel eksen belirledik. Kentsel dönüşümle vatandaşlarımıza güvenli yaşam alanları sunarken, yeşil dönüşümle doğayla barışık bir Bornova inşa ediyoruz. Dijital dönüşümle ise çağın ötesinde, şeffaf ve hızlı bir belediyecilik hizmeti sağlıyoruz. Bugün meclisimizde oy birliğiyle kabul edilen bu üç projemiz, yalnızca Bornova'nın değil, Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerin ufkunu açacak niteliktedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türkiye Bilişim Derneği yarışmalarından ödüllerle dönerek, Bornova'mızın adını başarıyla duyuracağız. Bizlere güvenen ve kararları oy birliğiyle geçiren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bornova, belediyecilikte bir Kutup Yıldızı gibi parlamaya devam edecek.' diye konuştu.