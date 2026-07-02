Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını duyurdu. Yeni düzenlemelerle sulama birliklerine yenilenebilir enerji desteği sağlanırken, LEADER projelerinde avans oranı artırıldı, engelli bireylere ilave puan hakkı tanındı ve danışmanlık hizmetleri program kapsamına alındı.

İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını açıkladı.

Yapılan yeni düzenlemelerle kırsal kalkınmayı destekleyecek önemli değişiklikler hayata geçirildi.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre, M6 Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji yatırımlarında artık Sulama Birlikleri de desteklerden yararlanabilecek.

Programdaki bir diğer önemli değişiklik ise LEADER Tedbiri kapsamında yapıldı. Buna göre, Yerel Eylem Gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle ayrıca yüzde 40 ila 59 oranında ortopedik engeli bulunan vatandaşlar, proje değerlendirme sürecinde 10 puan ilave avantaj elde edecek.

Öte yandan M10 Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri de ilk kez IPARD III Programı kapsamına dahil edildi. Böylece kırsal kalkınma projelerinde danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesinin önü açıldı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Düzenlemelerin ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, IPARD III Programı'ndaki değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere Bakanlığın ilgili internet sayfası üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.