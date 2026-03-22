Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti yürüten bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düştüğünü açıkladı. Kazada 1 TSK personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni ile 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, 21 Mart akşamı Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim sırasında ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.

Helikopterin enkazına ve kazada şehit olan personelin naaşına yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni hayatını kaybetti.

Kaza-kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yürütülecek detaylı inceleme ile belirlenecek.

Bakanlık, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve Türk ile Katar silahlı kuvvetlerine baş sağlığı diledi.

Bir taziyede ASELSAN'dan geldi. Aselsan, paylaşımında, 'Katar'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekânı cennet, ruhları şad olsun' ifadelerini kullandı.