Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2026 NATO Zirvesi öncesi başkentlerde düzenlediği panel serisini Londra'da sürdürdü. Toplantıda Türkiye'nin NATO'daki rolü ve stratejik önemi öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde müttefik ülkelerde düzenlediği panel serisine devam ediyor.

İspanya ve Fransa'nın ardından Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin NATO içindeki rolü ve ittifaka katkıları ele alındı.

'TÜRKİYE, NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ MERKEZ ÜLKELERİNDEN BİRİ'

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre toplantıya video mesajla katılan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun 1949'dan bu yana üye ülkelerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan köklü bir yapı olduğunu belirterek, Türkiye'nin jeostratejik konumu, askeri kapasitesi ve caydırıcılığıyla ittifakın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Duran, Türkiye'nin Soğuk Savaş'tan günümüze NATO'nun kriz yönetimi ve istikrar misyonlarında aktif rol üstlendiğini ifade etti.

NATO'nun değişen güvenlik ortamına dikkat çeken Duran, siber güvenlik, yapay zekâ, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi yeni nesil tehditlerin ittifakın gündeminde yer aldığını belirterek, NATO'nun 2030 vizyonu doğrultusunda daha dirençli ve teknolojik bir yapıya dönüşmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin savunma teknolojileri ve güvenlik alanındaki kapasitesine de değinen Duran, insansız sistemler ve hava savunma çözümleri gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ayrıca dezenformasyon ve hibrit tehditlere karşı da proaktif bir mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Duran, Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının, ülkenin ittifak içindeki ağırlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada Programa katılan Cumhurbaşkanı Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise Londra'daki temasları kapsamında hem yuvarlak masa toplantılarına katıldı, hem de Chatham House'ta uzmanlarla bir araya geldi.

Kılıç, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerdeki rolü, NATO'nun güvenlik kapasitesi ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.