ABD-İsrail-İran Savaşı nedeniyle Orta Doğu'da her gün yeni gelişme yaşanırken, yaşanan gerilim petrol fiyatlarını da alt üst ediyor. Son gelişmeler sonrası petrolün varil fiyatı 102,7 dolara yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, gerilimi tırmandırıyor. Ekonomik olarak dünya ülkelerini etkileyen savaş, en çok petrol fiyatlarını etkiliyor.

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, ABD başta olmak üzere tüm dünya ekonomisini yerle bir ediyor. ABD'de iş dünyası, Trump'ın zamansız çıkışları nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının yükselmesine açık bir şekilde tepki göstermeye başladı.

Son gelişmelerle birlikte petrolün varil fiyatının 102,7 dolara yükselmesi, ekonomide tüm sektörleri derinden yaralıyor.

Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelmesi bekleniyor.