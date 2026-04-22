TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında yüzde 0,5 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen tüketici eğilim anketine göre, tüketici güven endeksi Nisan ayında sınırlı bir artış kaydetti. Mart ayında 85,0 olan endeks, yüzde 0,5 yükselerek 85,5 seviyesine ulaştı.

Veriler, tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde temkinli bir iyileşmeye işaret ederken, endeksin 100'ün altında kalması kötümserliğin sürdüğünü gösterdi.

Ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve hane halkının maddi durumuna yönelik kaygılar, güven seviyesinin sınırlı artışında etkili oldu.