Merkez Bankası verilerine göre finans sektöründe iş durumu ve talep artışı güveni desteklerken, beklentilerde temkinli görünüm öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Finansal Hizmetler İstatistikleri kapsamında, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 8,2 puan artarak 167,3 seviyesine yükseldi.

146 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talepteki artış, endeksi yukarı yönlü etkileyen başlıca unsurlar oldu. Buna karşın, gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentilerindeki zayıflama, artışı sınırlayan faktör olarak öne çıktı.

İş durumu değerlendirmelerinde, son üç ayda iyileşme olduğunu belirtenlerin sayısında artış gözlenirken, hizmet talebinde de benzer şekilde güçlenme kaydedildi. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin talep beklentilerinin bir miktar zayıfladığı görüldü.

İstihdam tarafında ise son üç ayda artış bildirenler lehine görünüm sınırlı ölçüde zayıflarken, gelecek üç ayda istihdamın artacağı yönündeki beklentilerde hafif bir güçlenme dikkat çekti.

Kârlılık değerlendirmelerinde hem son üç aya ilişkin gerçekleşmeler hem de önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde önceki döneme kıyasla zayıflama yaşandı.

1-15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanan anket sonuçları, finansal sektörde mevcut durumun görece iyileştiğine ancak geleceğe yönelik beklentilerde temkinli bir yaklaşımın sürdüğüne işaret etti.