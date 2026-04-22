Endüstriyel tesislerde verimlilik ve süreklilik artık yalnızca sahadaki ekipmanlarla değil, bu ekipmanların nasıl izlendiği ve yönetildiğiyle belirleniyor. Özlü Mühendislik tarafından geliştirilen uzaktan izleme ve bulut tabanlı sistemler, işletmelere anlık kontrol, hızlı müdahale ve veri odaklı yönetim imkanı sunarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Uzaktan izleme sistemi, işletmelerde kullanılan Ramözlü (Ram Atık Isı Geri Kazanım ve Filtre Sistemleri) ile atık sıcak sudan ısı geri kazanım sistemlerine kesintisiz bağlantı sağlıyor. Bu sayede tüm sistemler anlık olarak izlenebiliyor, operasyonun kritik noktaları canlı takip edilebiliyor.

Özlü Mühendislik Otomasyon Mühendisi Rıdvan Güneş'in geliştirme sürecinde aktif rol aldığı sistem altyapısına ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada, bu yapı sayesinde sistemde meydana gelen değişimlerin, uyarıların ve arızaların eş zamanlı olarak görüntülenebildiği belirtildi. Kumanda panosunda dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilebilen tüm işlemlerin, uzaktan erişim arayüzü ile de yapılabildiği ifade edildi. Söz konusu yaklaşımın, sahaya gitmeden müdahale imkânı sunarak operasyonel hız ve kontrol kabiliyetini artırdığı vurgulandı.

ARIZA YÖNETİMİ VE OPERASYONEL SÜREKLİLİK

Uzaktan müdahale altyapısı sayesinde sistemde oluşabilecek arıza ve uyarılara hızlı şekilde müdahale edilebiliyor. Bu durum, potansiyel risklerin büyümeden kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Anında müdahale imkanı, üretim kayıplarını azaltırken zaman tasarrufu sağlıyor ve müşteri taleplerine hızlı geri dönüş yapılmasına olanak tanıyor. Böylece sistemlerin kesintisiz çalışması desteklenerek üretim sürekliliği güvence altına alınıyor.

BULUT TABANLI SİSTEM İLE MERKEZİ VERİ YÖNETİMİ

Bulut tabanlı izleme ve kayıt sistemi, Ramözlü sistemlerinden elde edilen verileri düzenli olarak kayıt altına alıyor ve merkezi bir veri yapısı oluşturuyor. Tüm sistem parametreleri tek bir ekran üzerinden izlenebiliyor ve yönetilebiliyor.

Özlü Mühendislik Otomasyon Birim Sorumlusu Muhsin Ağbaş'ın, geliştirilen altyapıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, sistem verilerinin belirli aralıklarla bulut ortamına aktarılarak güvenli bir şekilde depolandığı belirtildi. Bu sayede geçmiş verilere erişimin mümkün hale geldiği ve sistem performansının geriye dönük olarak analiz edilebildiği ifade edildi.

Ayrıca, uzaktan izleme imkânı sunan bulut tabanlı sistemin hem yurt içinde hem de yurt dışında sorunsuz bir şekilde çalıştığı vurgulandı.

VERİ ANALİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATKISI

Kayıt altına alınan veriler dijital ortama aktarılarak grafiklerle analiz edilebiliyor. Bu analizler sayesinde enerji tüketimi, verimlilik oranları ve sistem davranışları net şekilde ortaya konuluyor.

Elde edilen veriler, işletmelerin enerji verimliliğini artırmasına ve daha doğru kararlar almasına yardımcı olurken, aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Uzaktan izleme ve bulut tabanlı yönetim, endüstriyel tesisler için daha verimli, kontrollü ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.